Bahçesaray\'da Akran Zorbalığı Semineri

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde öğrencilere yönelik "akran zorbalığı" semineri gerçekleştirildi.

Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde, şiddet, akran zorbalığı, şiddet ve akran zorbalığına karşı alınacak önlemler konuşuldu.

Okul Müdürü Yunus Emre Şahin, yeni yılda eğitimin gücüne inanarak daha güzel adımlar atma gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "2025'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ilkeleri doğrultusunda, milli ve manevi değerler ışığında başarıya gideceğimizi düşünüyorum. Öğrencilerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşacakları bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi. ???????