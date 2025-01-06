Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak Pazartesi taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edildiği duyuruldu.
Son Dakika › Güncel › Bahçesaray'da Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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