Bahçıvan'dan Lüleburgaz Ziyareti

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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Cebelli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında Bahçıvan'a bilgi verdi.

Lüleburgaz'ın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Bahçıvan, ilçede sanayisinin gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cebelli, Bahçıvan'a hediye verdi.

Amatör Tiyatro Festivali düzenlenecek

Lüleburgaz'da Amatör Tiyatro Festivali gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 9 Mart'ta başlayacak festivalin 7 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, festivalde 23 tiyatro oyununun sahneleneceği ifade edildi.

Satranç turnuvası düzenlenecek

Lüleburgaz'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla satranç turnuvası gerçekleştirilecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 Mart Cumartesi günü düzenlenecek turnuva başvurularının kırklareli.tsf.org.tr internet sitesinden yapılacağı belirtildi.

Açıklamada turnuvanın Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde gerçekleştirileceği ifade edildi.