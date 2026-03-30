Bahreyn'de Güvenlik Uyarısı

30.03.2026 08:11
Bahreyn'de sirenler çaldı, halktan güvenli yerlere yönelmeleri istendi.

Bahreyn'de sabah saatlerinden bu yana 3 kez sirenler çalarken, halktan sakin olmaları ve en yakın güvenli yere yönelmeleri istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye girdiği belirtilerek, ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana ülkeye yönelen 174 füze ile 391 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

