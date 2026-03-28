Bahreyn\'de İran Saldırısında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bahreyn, İran saldırısında hedef alınan tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin İran'ın hedef aldığı tesislerden birinde çıkan yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Açıklamada, yangının saldırı sonucu çıktığı belirtilerek, ekiplerin hızla müdahale ettiği ve yangının söndürüldüğü ifade edildi.

Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, tesis ve saldırının mahiyeti de belirtilmedi.

Bakanlık, kısa bir süre önce saldırı ihtimali üzerine ülke genelinde sirenlerin çaldığını ve halka güvenli bölgelere geçmeleri yönünde uyarı yapıldığını açıklamıştı.