Bahreyn'de İran Saldırısında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Bahreyn'de İran Saldırısında Yangın Kontrol Altına Alındı

28.03.2026 04:22
Bahreyn, İran saldırısında çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu, can kaybı yok.

Bahreyn, İran saldırısında hedef alınan tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin İran'ın hedef aldığı tesislerden birinde çıkan yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Açıklamada, yangının saldırı sonucu çıktığı belirtilerek, ekiplerin hızla müdahale ettiği ve yangının söndürüldüğü ifade edildi.

Can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, tesis ve saldırının mahiyeti de belirtilmedi.

Bakanlık, kısa bir süre önce saldırı ihtimali üzerine ülke genelinde sirenlerin çaldığını ve halka güvenli bölgelere geçmeleri yönünde uyarı yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 04:47:46.
