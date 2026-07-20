Bahreyn, İran'ın düzenlediği saldırıda sivil hava seyrüsefer ekipmanlarının hedef alındığını duyurdu.
Bahreyn Sivil Havacılık Otoritesi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran saldırısında sivil hava seyrüsefer ekipmanlarının hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu durumun hava trafiği operasyonlarını etkilemediği kaydedildi.
Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen hava saldırılarının bir kısmını engellediğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Bahreyn'den İran Saldırısına Yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?