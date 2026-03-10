Bahreyn, İran'ın Misillemesindeki Füze ve İHA Sayısını Açıkladı - Son Dakika
Bahreyn, İran'ın Misillemesindeki Füze ve İHA Sayısını Açıkladı

10.03.2026 16:29
Bahreyn, İran'ın saldırılarında 105 füze ve 176 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar düşürdüğü toplam füze ve insansız hava aracının (İHA) sayısını açıkladı.

Bahreyn ordusu tarafından ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan düzenlenen misillemelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın ülke topraklarına yönelik saldırılarında "toplamda 105 füze ve 176 İHA'nın etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

