Bahreyn, İran Saldırıları Hakkında Açıklama Yaptı

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 129 füze ile 215 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği de tehdit ettiği vurgulandı.