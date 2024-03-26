Bahreyn Kralı, Suriye liderini Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'e mayıs ayında yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne katılma davetinde bulundu.
Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Al Halife, Esed'e bir mektup yazdı.
Bahreyn Kralı, mektubunda Esed'i 16 Mayıs'ta ülkesinde düzenlenecek 33. Arap Birliği Zirvesi'ne davet etti.
Al Halife'nin mektubunu, Bahreyn'in Şam Büyükelçisi Vahid Mübarek Seyyar, Esed'e iletti.
Esed, geçen yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıştı.
Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliği iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de askıya alınmış, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te düzenlenen toplantıda Suriye'nin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
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