Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkiler, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile ABD arasındaki işbirliği ve bölgede barışın tesis edilmesi konularını değerlendirdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'ya göre, iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Bahreyn ile ABD arasındaki tarihi ilişkiler, stratejik ortaklık ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme yollarını ele aldı.

Trump ile Al Halife ayrıca KİK ülkeleri ile ABD arasındaki işbirliği ve ortaklığı geliştirme imkanlarını da masaya yatırdı.

Al Halife görüşmede, Çin'de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi ile Çin, ABD ve Rusya liderlerini bir araya getiren üçlü toplantının başarısından ötürü Trump'ı tebrik etti.

Kral, her iki zirvede de uluslararası diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile güvenlik, istikrar ve barışın pekiştirilmesine verilen önemi memnuniyetle karşıladığını belirterek, üçlü görüşmenin ardından "Barışa Yönelik Deklarasyon" başlığıyla yayımlanan ortak açıklamayı takdir etti.

Bahreyn Kralı, Trump'ın Körfez bölgesi ve Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına gösterdiği ilgi ile bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabalarından da övgüyle söz etti.

Çin'in Guangdong eyaletindeki Şıncın kenti, 18-19 Kasım'da Asya-Pasifik bölgesinden 21 ekonominin temsilcilerinin katıldığı 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapmıştı.

Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping üçlü görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, enerji arzında istikrarın sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) reformuna bağlılık teyit edilmişti.