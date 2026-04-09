Bahreyn ve İngiltere Liderlerinden Bölgesel Görüşme - Son Dakika
Bahreyn ve İngiltere Liderlerinden Bölgesel Görüşme

09.04.2026 21:46
Bahreyn Veliaht Prensi, İngiltere Başbakanı ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve işbirliğini ele aldı.

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bölgedeki gelişmeleri ve bunların uluslararası ekonomiye etkilerini ele aldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Al Halife, Orta Doğu turu kapsamında ülkesini ziyaret eden İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunların hem dünya ekonomisine hem de bölgesel ve uluslararası istikrara olan etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bahreyn Başbakanı Al Halife, İngiliz mevkidaşı Starmer ile görüşmesinde, "İran'ın ateşkese bağlı kalarak Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik herhangi bir saldırıyı yapmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine" dikkati çekti.

İran'ın misillemelerinde Bahreyn ve Körfez'deki diğer ülkeleri hedef alarak can ve maddi hasarlara yol açtığına işaret eden Al Halife, "İran'ın tehditlerine karşı kapsamlı çözümler olması gerektiğini" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer'in, ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından dün Orta Doğu turuna başladığı belirtilmişti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Starmer'in tur kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek geçici ateşkesi pekiştirmeye yönelik diplomatik çabaları ele almasının beklendiği vurgulanmıştı.

Starmer'in ayrıca müttefik hava sahasını koruma çabalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Körfez'de konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri personelini ziyaret edeceği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahreyn ve İngiltere Liderlerinden Bölgesel Görüşme - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bahreyn ve İngiltere Liderlerinden Bölgesel Görüşme - Son Dakika
