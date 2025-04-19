Bahri Dinar, Vefatının 1. Yılında Anıldı

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve kentin turizm elçisi Bahri Dinar, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Geçen yıl evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dinar için Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.

Burada Dinar için dua edildi, kabrine çiçek bırakıldı.

Törene Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dinar ailesi ve yakınları katıldı.

Dinar'ın adı evinin bulunduğu sokağa verildi

Dinar'ın Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa adının verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Akın, Dinar'ı rahmet ve özlemle andıklarını söyledi.

Dinar'ın şehrin tanıtımı için önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Akın, "Bahri ağabeyin adını yaşatmak için evinin bulunduğu sokağa veriyoruz. Şehirlerin kimliklerini o şehirlerdeki iyi yürekli insanlar yaşatır. Keşke herkes Bahri ağabey gibi sadece iyi insan ve şehrine hizmet etmek için var olsa." dedi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Genel Sekreteri Recep Dural da Dinar'ın kentin ve tava ciğerinin tanıtımı için yıllar boyunca pek çok çalışma yaptığını dile getirdi.

Dural, Dinar'ın isminin ve hatırasının yaşatılması için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.