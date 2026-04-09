BAİB'de Seçim Heyecanı: İki Aday Yarışıyor

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB) iki adayın yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurul başladı. Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi, BAİB'in mevcut yönetim kurulundaki iki isim olan 'kırmızı' listeyle Ramazan Keskin ve 'mavi' listeyle Mehmet Ali Can'ın adaylığındaki seçim öncesi afişlerle donatıldı. Kırmızı ve mavi renkli afişlerle renkli bir ortamın oluştuğu genel kurul için gelen BAİB üyeleri adaylar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Genel kurulda divan başkanlığına Hakan Pakalın, katip üyeliklerine de Selçuk Baysarı ve Deniz Uğur iki adayın ortak listesi olarak kabul edildi. Divan kuruluna kırmızı ve mavi iki aday listesi sunuldu ve adaylar birer konuşma yaptı. BAİB'in mevcut Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise adayların konuşma yaptığı genel kurulun açılış toplantısına katılmazken, üst katta oyunu kullandı.

İlk konuşmayı yapan kırmızı listenin adayı Ramazan Keskin, 'Bölgemizin ihracat geleceğine olan derin inancımla ve sorunları çözümü ile birlikte sahiplenen bir yapı kurma niyeti ile başkanlık için yola çıktım. Biz de BAİB'i daha şeffaf, daha katılımcı ve daha dinamik bir yönetim anlayışıyla dönüştürmeyi hedefliyoruz' dedi. Ardından kürsüye mavi listenin adayı Mehmet Ali Can çıktı. Can, 'Batı Akdeniz ihracatını büyüten, yeni pazarlara açan, üyelerini güçlendiren, geleceği planlayan bir BAİB vizyonumuz var' diye konuştu.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Adaylardan Ramazan Keskin 10 numaralı sandıkta, Mehmet Ali Can 7 numaralı sandıkta oylarını kullandı. BAİB üyesi en az 20 bin dolar ve üzeri ihracat yapabilen ihracatçıların oy kullanabildiği seçimlerde üyeler oy kullanabilmek için sıraya girdi.