BAİB'de Seçim Heyecanı: İki Aday Yarışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAİB'de Seçim Heyecanı: İki Aday Yarışıyor

09.04.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu, mevcut başkan Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun katılmadığı bir ortamda, Ramazan Keskin ve Mehmet Ali Can'ın adaylığıyla başladı. Adaylar, sektöre dair vizyonlarını paylaştı ve üyeler oy kullanma işlemiyle seçim sürecine dahil oldu.

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB) iki adayın yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurul başladı. Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi, BAİB'in mevcut yönetim kurulundaki iki isim olan 'kırmızı' listeyle Ramazan Keskin ve 'mavi' listeyle Mehmet Ali Can'ın adaylığındaki seçim öncesi afişlerle donatıldı. Kırmızı ve mavi renkli afişlerle renkli bir ortamın oluştuğu genel kurul için gelen BAİB üyeleri adaylar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Genel kurulda divan başkanlığına Hakan Pakalın, katip üyeliklerine de Selçuk Baysarı ve Deniz Uğur iki adayın ortak listesi olarak kabul edildi. Divan kuruluna kırmızı ve mavi iki aday listesi sunuldu ve adaylar birer konuşma yaptı. BAİB'in mevcut Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise adayların konuşma yaptığı genel kurulun açılış toplantısına katılmazken, üst katta oyunu kullandı.

İlk konuşmayı yapan kırmızı listenin adayı Ramazan Keskin, 'Bölgemizin ihracat geleceğine olan derin inancımla ve sorunları çözümü ile birlikte sahiplenen bir yapı kurma niyeti ile başkanlık için yola çıktım. Biz de BAİB'i daha şeffaf, daha katılımcı ve daha dinamik bir yönetim anlayışıyla dönüştürmeyi hedefliyoruz' dedi. Ardından kürsüye mavi listenin adayı Mehmet Ali Can çıktı. Can, 'Batı Akdeniz ihracatını büyüten, yeni pazarlara açan, üyelerini güçlendiren, geleceği planlayan bir BAİB vizyonumuz var' diye konuştu.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Adaylardan Ramazan Keskin 10 numaralı sandıkta, Mehmet Ali Can 7 numaralı sandıkta oylarını kullandı. BAİB üyesi en az 20 bin dolar ve üzeri ihracat yapabilen ihracatçıların oy kullanabildiği seçimlerde üyeler oy kullanabilmek için sıraya girdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Mehmet Ali Can, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAİB'de Seçim Heyecanı: İki Aday Yarışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:37:36. #7.12#
SON DAKİKA: BAİB'de Seçim Heyecanı: İki Aday Yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.