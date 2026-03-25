Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAİBÜ'de Nevruz Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

25.03.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde, yabancı öğrenciler geleneksel gösterilerle Nevruz'u kutladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) düzenlenen nevruz etkinliğinde farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrenciler, geleneksel halk dansı ve gösteri yaptı.

BAİBÜ Bolu Halk Kültürü Araştırmaları Merkezi, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Türkçe Öğretimi ve Araştırma Merkezince, Gölköy yerleşkesindeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, yaptığı konuşmada, doğanın yeniden uyanışını, umudun, kardeşliğin ve yenilenmenin simgesi Nevruz Bayramı'nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Nevruzun, asırlardır farklı coğrafyalardaki kültürlerde barışın ve dostluğun sembolü olarak yaşatılmış köklü gelenek olduğunu anlatan Yiğit, "Bu özel gün aynı zamanda bizlere yeni başlangıçların, tazelenmenin ve geleceğe umutla bakmanın önemini hatırlatır. Nevruz, direncin ve sürekliliğin simgesidir. Yeniden ayağa kalkabilmenin ifadesidir. Nevruz, birlikte hareket edildiğinde nelerin başarılabileceğinin göstergesidir. Zalimlerin sofrasına meze olmamak için bu birlik ve beraberliği devam ettirmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından BAİBÜ'de eğitim gören Kırgızistanlı öğrenciler tarafından Manas Destanı ve Türk öğrenciler tarafından Bahar Türküleri dinletisi yapıldı.

Kazakistanlı öğrenciler "Kırgız Jolu", Kırgızistanlı öğrenciler ise "Qara Jorga" halk dansları gösterisi sundu.

Kazakistanlı öğrencilerin "Dombra" enstrüman performansının ardından Özbekistan, Türkmenistan ve Türk öğrenciler ülkelerinin halk danslarını sahneye taşıdı.

Azerbaycanlı öğrencilerin nevruz şiirleri dinletisiyle sona eren salon programının ardından açık alanda devam eden etkinlikte protokol üyeleri yumurta tokuşturdu, örs üzerinde demir dövdü.

Etkinlik, yakılan ateşin üzerinden atlanılması ve Özbekistanlı öğrenciler tarafından hazırlanan Özbek pilavı ikramıyla sona erdi.

Programa, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, akademisyenler ve öğrenciler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:23:12. #.0.5#
SON DAKİKA: BAİBÜ'de Nevruz Etkinliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.