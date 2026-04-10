BAİBÜ'ye 300 Yataklı Hastane Geliyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversite bünyesinde 300 yataklı hastanenin yapılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yiğit, Rektörlük'te düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Sağlık konusunda büyük atılım içerisine girdiklerini ifade eden Yiğit, "Hastanelerimizle ilgili yeni bina yapma talebimizin önündeki en büyük engel, genişleme alanımız içerisinde yer alan alanın daha önce Gençlik Spor Bakanlığı'na KYK Yurdu yapılması için tahsis edilmiş olmasıydı. Öncelikle buradan başladık işe. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüştük. Sağ olsunlar bizi anlayışla karşıladılar. Böylelikle şimdi hastanemizin genişleme alanı 62 dönüm araziye tekabül ediyor." diye konuştu.

Yiğit, bu alana 300 yatak kapasiteli hastanenin inşa edilmesinin söz konusu olduğunu dile getirerek, "Zaten şu anda ilgili bakanlığın 500 yatak kapasiteli bir hastanesi projesi yatırım bütçesine alınmış durumda. Biz, bu 500 yatak kapasitenin ikiye bölünmesi, 300 yatak kapasitenin üniversite hastanesi olarak kampüsümüze mevcut hastaneyle entegre olacak şekilde yapılmasını, diğer 200 yatak kapasitenin de şehirdeki ihtiyacı görecek şekilde yapılması noktasında taleplerimizi hem Sağlık Bakanlığımıza hem de Strateji Bütçe Başkanlığımıza ilettik." ifadesini kullandı.

Hastane projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de aktaran Yiğit, inşaat faaliyetlerinin bu sene içerisinde başlatılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Yiğit, üniversitenin tek sorununun hastane olmadığını işaret ederek, şöyle konuştu:

"Deprem dolayısıyla iktisat fakültemiz, sosyal tesisimiz, lojmanlarımız boşaltılmış durumda. İktisat fakültesi ile aynı durumda olan başka fakültemiz var. Dolayısıyla aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Strateji Bütçe Başkanlığı'yla beraber yürüttüğü KADEV projesine de dahil olmak için girişimlerde bulunduk. Bu proje kapsamına üniversitelerin ve diğer kamu binalarının güçlendirilmesi yeniden yapılması söz konusu. Biz de 15. il olarak bu projeye dahil olmak için bütün girişimlerimizi yaptık. Şimdi oradan da cevap bekliyoruz."