Bakan Bak Tokat\'ta Gençlerle Buluştu

Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü makamında ziyaret eden Bak, ardından Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Vehbi Akdağ Sporcu Merkezi ve Spor Salonu ile Tokat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Bak, burada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile basketbol oynadı.

Bak ve Güler, öğrencilerle de masa tenisi maçı yaptı.

Programlara AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir de katıldı.