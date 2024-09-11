Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndan 2026 ortalarında günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretileceğini açıkladı. Bu üretim ile yaklaşık 8 milyon hane, gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendirilen bu proje, enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.
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11.09.2024 12:54:07. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Gaz Sahası'nda Büyük Üretim - Son Dakika
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