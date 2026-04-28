Bakan Bolat: Bursa, Türkiye Ekonomisinin Lokomotif Şehirlerinden

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BTSO Nisan ayı meclis toplantısında iş adamlarıyla bir araya geldi. Bursa'nın üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden olduğunu belirten Bolat, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların Türkiye'nin önemini artırdığını söyledi. Enflasyonun yüzde 80'lerden yüzde 30 bandına indirildiğini, finansmana erişim konusunda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Bursa'nın ihracatının geçen yıl yüzde 10 artarak 20 milyar dolara ulaştığını, bu yıl da artış eğiliminin sürdüğünü kaydetti.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, Türkiye'nin oyun kurucu bir güç olduğunu, Irak ile Kalkınma Yolu Projesi ve Ukrayna'nın yeniden inşası gibi adımların bu vizyonun yansımaları olduğunu söyledi. Geçen yıl ekonominin yüzde 3,6 büyüdüğünü, mal ve hizmet ihracatında 396 milyar dolarlık rekor kırıldığını belirten Burkay, Bursa'nın 20 milyar doların üzerinde ihracat ve 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle küresel rekabette sürükleyici güç olduğunu ifade etti.