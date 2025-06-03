Bakan Bolat: Enflasyon Yıl Sonuna %20'ye Gerileyebilir - Son Dakika
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Bakan Bolat: Enflasyon Yıl Sonuna %20'ye Gerileyebilir

03.06.2025 12:27
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs enflasyon verileriyle enflasyonun yıl sonuna %20'li seviyelere inebileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün açıklanan rakamlarla enflasyonda yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamların ufukta belirdiğini belirterek, "İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Mayısta enflasyonun aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 35,41 ile yaklaşık son 42 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken Bolat, böylelikle Mayıs 2024'e kıyasla enflasyonun son 12 ayda 40 puandan fazla düşüş gösterdiğine işaret etti.

Bolat, geçen yılın ocak-mayıs döneminde aylık enflasyonların ortalamasının yüzde 4,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 2,9 olduğunu bildirdi.

Son 12 aydır aylık enflasyon hızının bir önceki yıldan daha düşük gerçekleştiğini ve böylece yıllık enflasyonun 12 aydır sürekli ve istikrarlı düşüş içinde seyrettiğini vurgulayan Bolat, şunları ifade etti:

"2024 sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon, bu yılın 5'inci ayı itibarıyla yüzde 35,4'e inmiş olup, kaydedilen bu olumlu gelişme yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankamızın tahmin patikasına uyumlu şekilde yüzde 20'li oranlara gerileyeceğini göstermektedir. Tüm ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlamalarını yapmasıyla dezenflasyon süreci daha da kuvvetlenecek ve finansman maliyetleri ile miktarındaki iyileşmeler de dezenflasyon sürecindeki hıza uyumlu bir şekilde gerçekleşecektir."

"Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"

Bolat, Yİ-ÜFE ve çekirdek TÜFE C endeksindeki gerilemelere de dikkati çekerek, bu yılın ilk 5 ayında kümülatif enflasyonun yüzde 15,09 olduğunu hatırlattı.

Kurban Bayramı öncesi, ihracat rekoru ve 19 çeyrektir devam eden ekonomik büyüme sonrası, üçüncü müjdeli haberin de enflasyondaki düşüşle geldiğini vurgulayan Bolat, aylık enflasyonlardaki umut verici gerilemelerin güçlü dezenflasyon programındaki kararlılığı yansıttığını ifade etti.

Bolat, Bakanlık olarak uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendirmeye ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekonomik temellerle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Enflasyon oranında bu yıl sonuna doğru yüzde 20'li rakamlar ufukta belirmiştir. İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Enflasyon Yıl Sonuna %20'ye Gerileyebilir - Son Dakika

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