Bakan Bolat: Enflasyonda İstikrarlı Gerileme Devam Ediyor - Son Dakika
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Bakan Bolat: Enflasyonda İstikrarlı Gerileme Devam Ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi, gerilemenin sürdüğünü belirtti.

05.05.2025 17:46
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(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı verileri, enflasyonla mücadelede başarılı bir dengeleme ve aşağı doğru istikrarlı bir gerileme sürecinin devam ettiğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bolat, "TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı verileri, enflasyonla mücadelede başarılı bir dengeleme ve aşağı doğru istikrarlı bir gerileme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Geçtiğimiz Nisan ayında özellikle küresel ticaretteki belirsizliklerin dünya piyasalarında meydana getirdiği büyük çalkantılar, mevsim geçişi olan bu ayda zirai don afetinin de etkisiyle gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan düzeltme, giyim ve ayakkabı gibi mevsimsel ürünlerde sezon başı olması nedeniyle fiyat artışları olması gibi olumsuz etkilere rağmen, TÜFE aylıkta yüzde 3, ve TÜFE yıllıkta yüzde 37,86'lık Nisan verisi, enflasyondaki istikrarlı gerileme trendinin devam ettiğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Bolat, "Hedefimiz, düşük oranlı enflasyonun ve dengeli büyüme sürecinin, halkımızın refah ve satınalma gücünde daha fazla artışın sağlanacağı, yurtiçi ve uluslararası alanda güçlü ve dirençli bir ülkemiz ekonomisini sürdürülebilir kılmaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Enflasyonda İstikrarlı Gerileme Devam Ediyor - Son Dakika

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