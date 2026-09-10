Bakan Bolat, ihracat iklim endeksinin 52,7 ile son 27 ayın zirvesine çıktığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Bolat, ihracat iklim endeksinin 52,7 ile son 27 ayın zirvesine çıktığını açıkladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, imalat sektörü ihracat pazarları iklim endeksinin ağustosta üst üste 4'üncü ay artışla 52,7'ye yükseldiğini, bunun son 27 ayın en yüksek değeri olduğunu bildirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat pazarları iklim endeksi, üst üste 4'üncü ay artış kaydederek 52,7'ye yükselmiştir. Bu değer son 27 ayın en yüksek değeri olurken endeks, Ocak 2024'ten bu yana 50 eşik değerinin üzerinde yer almıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı Ağustos ayı ihracat iklim endeksine ilişkin yazılı değerlendirme yaptı. Bakan Bolat, "Temmuz ayında 52,2 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat pazarları iklim endeksi, ağustos ayında üst üste 4'üncü ay artış kaydederek 52,7'ye yükselmiştir. Bu değer son 27 ayın en yüksek değeri olurken endeks, Ocak 2024'ten bu yana 50 eşik değerinin üzerinde yer almıştır. İmalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan ABD'de üretim artışı Nisan 2022'den bu yana en yüksek hızına ulaşmıştır. Avrupa'da büyüme daha ılımlı seyretmekle birlikte, en büyük ihracat pazarımız olan Almanya ile Birleşik Krallık'ta ekonomik aktivite 2'nci ay üst üste genişlemiş ve artış hızı temmuz ayına göre yükselmiştir" dedi.

'ORTA DOĞU'DA TOPARLANMA EĞİLİMİ GÜÇLENDİ'

Orta Doğu'da da savaşın ardından başlayan toparlanma eğiliminin güçlendiğini kaydeden Bolat, "Üretim artışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde son 6, Suudi Arabistan'da son 7 ayın en yüksek hızına ulaşırken, Kuveyt'te büyüme savaş öncesinden bu yana en güçlü düzeyde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Katar ve Mısır'da üretimin gerilemeye devam etmesi, bölgedeki toparlanmanın henüz tüm ülkelere yayılmadığını göstermektedir. Dış talep koşullarında izlenen toparlanmaya ek olarak, ihracata yönelik uyguladığımız etkin destek mekanizmaları ve yürüttüğümüz güçlü ticari diplomasi faaliyetlerimiz sayesinde ihracat performansımızın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 2025 yılı sonunda 273,2 milyar dolar olan ihracatımızı 2026 yılı hedefine taşımak için ihracatımızı toplamda 8,8 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Ağustos ayı itibariyle 280,3 milyar dolar yıllıklandırılmış ihracat dikkate alındığında, 282 milyar dolar olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefini gerçekleştirmek için yılın kalanında 1,7 milyar dolarlık artış gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat, ihracat iklim endeksinin 52,7 ile son 27 ayın zirvesine çıktığını açıkladı - Son Dakika

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