Bakan Bolat OSTİM'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Bolat OSTİM'i Ziyaret Etti

Bakan Bolat OSTİM\'i Ziyaret Etti
29.06.2026 16:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OSTİM'i ziyaret ederek sanayi ve eğitimdeki rolünü vurguladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Ankara'daki organize sanayi bölgelerinden (OSB) Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ni (OSTİM) ziyaret etti.

Bakan Bolat, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Ankara'nın ve Türkiye'nin öncü organize sanayi bölgelerinden OSTİM'i bugün Ankara'da yerinde ziyaret ettik. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu heyetiyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 1967'de kurulan ve 2027 yılında 60'ıncı yıl dönümünü kutlayacak olan OSTİM, Türkiye'de bugün sayıları 400'e yaklaşan organize sanayi bölgelerinin adeta öncülerinden biri olan, çok önemli bir merkezdir. 6 bin 500 işletmenin bulunduğu Türkiye'nin ikinci en büyük OSB zinciri olan OSTİM, başkent Ankara'da yeni OSB'lerin açılmasında, üretim gücünün artmasında ve başkentimizin bugün 14 OSB ile önemli bir sanayi şehri haline gelmesinde önemli katkılar yapmıştır" dedi.

'ADETA BİR ÜNİVERSİTE GİBİ'

OSTİM'in, Türkiye'de birçok OSB'nin kurulmasında rol model olduğunu vurgulayan Bolat, "Ayrıca, OSTİM, içindeki firmalar arasında gerçekleştirilen çeşitli sektörlerdeki kümelenme projeleriyle ve Ticaret Bakanlığımızla koordinasyon içinde gerçekleştirilen URGE Projeleriyle üyelerine çok önemli yol gösterici, bilgilendirici, öğretici bir fonksiyon icra etmektedir. Bu özellikleri ve çalışmaları ile gerek Türkiye içindeki diğer kurulmuş veya potansiyel OSB'lere, gerekse birçok İslam ülkesindeki OSB'lerin kurulumuna ve gelişmesine adeta bir üniversite gibi kaynaklık teşkil etmektedir. Bünyesinde bulunan OSTİM Teknik Üniversitesi ile de OSTİM, üniversite-sanayi iş birliği modeli çerçevesinde mühendislik alanında kaliteli bir eğitimin gelişmesine ve binlerce mühendislik öğrencisinin yetişmesine öncülük etmektedir. Bu çerçevede OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat OSTİM'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fatma Aslan Fatma Aslan:
    Bakan ziyaret etti, güzel güzel konuştu ama bu haber için bir fotoğraf ya da video görmek isterdim. Yazı yazı işte, gerçekten oraya gitti mi, ne konuştular diye merak ediyorum. Kaynağını görmek lazım böyle şeylerde. 0 0 Yanıtla
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