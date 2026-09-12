Bakan Bolat'tan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Bakan Bolat'tan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

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- "Darbelerden ve vesayetten arınmış, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçmişin vesayetçi anlayışlarını geride bıraktığını, millet iradesini devlet ve yönetim anlayışının merkezine alan güçlü bir demokrasi tecrübesine sahip olduğunu bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 tarihinin, Türkiye'nin demokrasi tarihinde derin izler bırakan, milli iradenin ağır bir müdahaleyle karşı karşıya kaldığı acı bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Aradan geçen 46 yılda Türk milletinin, demokrasiye ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip çıkma iradesini her vesileyle ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, "Türkiye, bugün geçmişin vesayetçi anlayışlarını geride bırakmış, millet iradesini devlet ve yönetim anlayışının merkezine alan güçlü bir demokrasi tecrübesine sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasimizi güçlendiren ve milli iradenin önündeki vesayet engellerini ortadan kaldıran tarihi adımlar atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 12 Eylül darbesinin 46'ncı yılında, Türk milletinin demokrasi uğruna ödediği bedelleri unutmadan, bağımsızlığı, milli iradeyi ve demokratik kazanımları gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaya kararlı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Darbelerden ve vesayetten arınmış, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Rabb'imden, milletimizi her tür vesayet girişiminden ve fenalıktan korumasını niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat'tan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika

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