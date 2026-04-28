Bakan Bolat: Türkiye güvenli bir liman olarak öne çıkıyor

28.04.2026 23:09
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BTSO Nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda istikrarı, üretim kapasitesi ve ticaret hacmiyle güvenli bir liman olarak görüldüğünü söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Nisan ayı meclis toplantısında konuştu. Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olduğunu, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer aldığını ve Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna ulaştığını belirtti. Türkiye'de 110 milyar dolarlık lojistik sektörü bulunduğunu ve bunun 42 milyar dolar ihracat geliri sağladığını ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin güvenilir bir tedarik üssü ve lojistik merkezi olduğunu vurgulayarak, "Bugün uluslararası kamuoyu da Türkiye'nin istikrarı, üretim kapasitesi, lojistik gücü, tedarik kabiliyeti ve ticaret hacmiyle öne çıkan güvenli bir liman olduğunu açıkça görmektedir" dedi. Hükümet olarak son 23 yılda Bursa'ya 785 milyar liralık kamu yatırımı sağladıklarını kaydeden Bakan, iş dünyasının taleplerini karşılamak için gayret içinde olduklarını sözlerine ekledi.

