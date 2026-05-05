Bakan Çiftçi'den Afet Yardımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşanan doğal afetlerden dolayı Gaziantep ve Şanlıurfa Valiliklerine nakdi yardım yollandığını belirterek, "Gaziantep ve Şanlıurfa illerimizde meydana gelen etkili yağışlar ve fırtına afetinin yol açtığı hasarların giderilmesi kapsamında acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 milyon lira gönderilmiştir. Bu vesileyle afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.