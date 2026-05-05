Bakan Çiftçi'den Almina Ağaoğlu'na Rahmet

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu için rahmet diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen menfur saldırıda ağır yaralanan evladımız Almina Ağaoğlu'nun 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Henüz 11 yaşında, hayatının en masum çağında aramızdan ayrılan Almina yavrumuza yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im, kederli ailesine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerine yer verdi.