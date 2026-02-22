Bakan Çiftçi'den Esnaf Ziyareti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, dün akşam yapılan ziyarete ilişkin görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Maltepe Camisi'nde teravih namazını hemşehrilerimizle birlikte eda etti. Teravih sonrası esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.