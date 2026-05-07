Bakan Çiftçi'den Hafız Adaylarına Jest

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, paylaştıkları videoya yorum yapması halinde hocalarının kendilerine yemek ısmarlayacağını söyleyen hafızlık öğrencilerine jest yaptı. Videoyu izleyen Bakan Çiftçi'nin, talimatıyla hafız adayları için yemek programı düzenlendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yer alan Salihler Kuran Kursu'nun hafız adayı öğrencileri, sanal medyadan paylaştıkları videoda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin gönderilerine yorum yapması halinde hocalarının kendilerine yemek ısmarlayacağını belirtti. Videoyu izleyen Bakan Çiftçi, paylaşımın altına, "Yemekler benden sevgili gençler, Rabbim bahtınızı açık etsin" yorumunu yaptı. Çiftçi'nin talimatıyla hafız adayları için yemek programı düzenlendi. Yemek salonunda, İçişleri Bakanı Çiftçi imzalı ve üzerinde 'Afiyet olsun sevgili hafızlar' yazan afiş yer aldı. Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban da katılarak öğrenci ve hocalarıyla bir araya geldi. Elban, öğrencilere Bakan Çiftçi'nin selamlarını ve başarı dileklerini iletti. Hafız adayları, Bakan Çiftçi ile Vali Elban'a teşekkürlerini iletti.

Haber: ANKARA,