Bakan Çiftçi'den Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım:

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- "Terörsüz Türkiye sürecinde, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye sürecinde milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda, Terörsüz Türkiye'yi güçlü bir devlet iradesiyle inşa ettiklerini belirtti.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdiklerini anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, yürütülen çalışmaları, önümüzdeki dönemde atılacak adımları ve kurumlarımız arasındaki eşgüdümü değerlendirdik. Alt komisyonların görev ve yetki alanlarını karara bağladık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir devlet projesi' olarak ifade ettiği Terörsüz Türkiye sürecinde, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tarihi sürecin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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