Bakan Çiftçi'den Sumud Filosu saldırısına kınama

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek, "Aktivistlerin hukuka aykırı şekilde alıkonulmasını şiddetle kınıyorum" dedi.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve aktivistlerin hukuka aykırı şekilde alıkonulmasını şiddetle kınıyorum."

Sivillere yönelik kötü muamele; insan haklarının, insan onurunun ve uluslararası hukukun açık ihlalidir. Aktivistlerin ellerinin bağlanması, aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması ve psikolojik baskıyla karşı karşıya bırakılması; vicdan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değildir.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettikleri gibi, 'Dünya beşten büyüktür.' İnsanlığın vicdanını hiçe sayan hiçbir zulüm düzeni sonsuza kadar ayakta kalamayacaktır.

Mazlumların sesini susturmaya yönelik bu hukuk dışı uygulamalar, insanlığın ortak vicdanında da, tarihin huzurunda da hak ettiği karşılığı bulacaktır.

İsrail yönetimini; uluslararası hukuku hiçe sayan bu uygulamalardan derhal vazgeçmeye, alıkonulan tüm aktivistleri bir an önce serbest bırakmaya ve insan haklarına uygun şekilde hareket etmeye çağırıyorum."