Bakan Çiftçi'den YKS Adaylarına Destek - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den YKS Adaylarına Destek

Bakan Çiftçi\'den YKS Adaylarına Destek
20.06.2026 16:21
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Güvenlik güçleri, YKS'de zamanla yarışan adaylara yardım etti. Bakan destek için teşekkür etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve sınava geç kalma tehlikesi yaşayan adaylara yardımcı olan güvenlik güçlerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Mustafa Çiftçi'nin, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülerde; jandarma, trafik polisi ve motosikletli polis ekiplerinin sınava yetişme stresi yaşayan YKS adaylarına yardım ettiği anlar yer aldı. Kayseri, Diyarbakır, Bingöl, Yalova, Kocaeli ve Malatya'da kaydedilen benzer görüntüleri paylaşan Bakan Çiftçi, "Kahramanlarımız sadece güvenliği sağlamaz, ihtiyaç duyulan her an vatandaşının yanında olmayı da görev bilir. YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve zamanla yarışan evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti. Gençlerimizin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için tüm ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle görev yaptı. Bu süreçte, bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin; gayretlerini başarıyla, hayallerini de hayırlı bir istikballe taçlandırsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, YKS, Son Dakika

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