Bakan Çiftçi Kocaeli\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

BAKAN ÇİFTÇİ KOCAELİ'DE BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kocaeli programı kapsamında Kocaeli Valiliği'ni ziyaret ederek Vali İlhami Aktaş ile bir araya geldi. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüşen Çiftçi, İzmit Millet Bahçesi'nde hizmete açılan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu gezdi. Programına Alev Alatlı Kütüphanesi ziyaretiyle devam eden Çiftçi, son olarak Cihannüma Derneği'nin Başiskele ilçesindeki Diriliş Kampı'nda düzenlediği programına katılarak gençlerle sohbet etti.

Ardacan UCZUN/ İZMİT(Kocaeli),