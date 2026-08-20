Bakan Çiftçi Konya'da Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da hasret giderdiklerini, Vali İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Abdullah Ağralı, Mustafa Hakan Özer ve Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Başkanı Fatih Özgökçen ile Kulu ve Cihanbeyli ilçelerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Kulu'da, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat'ı ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Çiftçi, ardından Kulu Belediyesi'nde Başkan Abdurrahim Sertdemir ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Çiftçi, esnafların halini hatırını sorup "hayırlı kazançlar" temennisinde bulunduklarını, Tavşançalı Mahallesi'nde vatandaşlarla selamlaştıklarını, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla hasbihal ettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Daha sonra Cihanbeyli'ye geçerek Kaymakamımız Sayın Orhan Gazi Karakaş ile görüştük ve ilçemize dair değerlendirmelerde bulunduk. Esnafımızla buluşarak talep ve beklentilerini dinledik, hemşehrilerimizle sohbet ederek gönül bağımızı tazeledik. Günü, AK Parti İlçe Başkanlığı'mızda partili kardeşlerimizle bir araya gelerek tamamladık. Bizim gayemiz her zaman aynı, milletimizin yanında olmak, derdiyle dertlenmek ve milletimize hakkıyla hizmet etmektir. Bu anlayışla yol yürümeye, ilçelerimize ve şehirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."