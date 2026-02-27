Bakan Çiftçi, Nüfus Müdürlüğü'nde İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru ve üretim süreçleri ile basım merkezindeki teknolojik modernizasyon çalışmaları, dijital hizmetler, bilişim altyapısı, veri güvenliği, adres kayıt sistemi ve kurumlar arası veri paylaşımı uygulamaları, Alo 199 Çağrı Merkezi'nin kapasitesi, randevu sistemi ve vatandaş memnuniyetine yönelik iyileştirmeler, hizmetlerin etkinliğinin artırılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu."

Vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve etkin hizmet sunma hedefiyle güçlü altyapı, yüksek koordinasyon ve sürdürülebilir dijital dönüşüm anlayışı doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülerin olduğu video da yer aldı.