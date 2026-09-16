Bakan Çiftçi: PKK\'nın tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ediyoruz

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'yi, İçişleri Bakanlığında ağırladı.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki güvenlik iş birliği, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK/KCK'nın feshi ve örgütün farklı bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, PJAK tehdidi ile yeni nesil organize suç örgütleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başlıkları ele alındı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK/KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz" dedi.

PKK'nın Suriye ve Irak'taki tasfiye sürecinin bölge barışı açısından önemli bir eşik olduğunu belirten Çiftçi, İran'daki PJAK yapılanmasının da sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Çiftçi, sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçerek örgütün bu ülkede etkinliğini artırabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Çiftçi, 2026 yılında 562 organize suç örgütüne yönelik bin 592 operasyon ile 38 bin 915 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 32 bin 848 kişinin tutuklandığını ve 36 ton uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, sınır aşan suçlarla mücadelede İran'la etkin iş birliğine açık olduklarını söyledi.

İADELER GÜNDEME GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye ile İran arasındaki iade ve sınır dışı süreçlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Malumları olduğu üzere iade ve sınır dışı konuları ikili iş birliğimizde önemli bir gündem başlığını teşkil etmektedir. Bu konuda, Interpol birimlerimiz arasındaki ilişkinin güçlenmesini ve süreçlerin daha etkili şekilde yürütülmesini önemsiyoruz. Bu anlayışın bir tezahürü olarak dost ve kardeş İran'ın hassasiyetlerine karşı hukukumuzun sınırları dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Biz de İran tarafından gönderilen iade taleplerini titizlikle takip ediyor ve hukuki süreçleri tamamlanan şahısları ivedilikle ülkenize iade ediyoruz. Sizlerin de ülkemizin taleplerini özenle takip ettiğinize inanıyor, devam eden süreçlerin tamamlanması yönündeki değerli katkılarınızı beklediğimizi belirtmek istiyorum."

Bakan Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede sınır tedbirlerinin koordineli şekilde güçlendirilmesi, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede bilgi paylaşımının artırılması gerektiğini belirterek, düzenli göçü desteklediklerini söyledi.

BAKAN MOMENİ'DEN TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Eskandar Momeni de Türkiye ile İran arasındaki tarihi ilişkiler ile terör, organize suçlar, sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk devletine ve Türk milletine, bize dayatılan savaşta verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu cinayetleri kınamalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. İki ülke ve iki millet arasında tarihi ve köklü ilişkiler vardır. PKK ile siyasi çözüme varmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye, köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli. Silahlar yere bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını yere bırakmalıdır. Terör konusunda Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir; İran'ın güvenliği de Türkiye'nin güvenliğidir. İş birliğimiz gelişmelidir. Başta uyuşturucuyla ilgili suçlar olmak üzere mahkemeye varmadan suçluların iadesi konusunda iş birliğimizi artırmalıyız. İş birliğine açığız. Interpol iş birliği, kaçakçılık ve terör gibi konularda iş birliğimizin kapsamını ve suçluların iade süreçlerini artırmalıyız. Sınır güvenliği önemlidir. Yasa dışı düzensiz göçe karşı iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye-İran sınırında insan kaçakçılığı çetelerine karşı iş birliğine hazırız."