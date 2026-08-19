Bakan Çiftçi Er Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu temsilcileriyle bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

İçişleri Bakanlığındaki görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Necdet Saraç ile Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu Sözcüsü Erdem Çerçioğlu ve beraberindeki gaziler katıldı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çerçioğlu, Bakan Çiftçi'nin, problemleriyle ilgili bir dosya vermelerini, bunu da muhataplarına ileteceğini söylediğini aktardı.