Bakan Çiftçi, şehit ailesini ziyaret etti

27.05.2026 23:55
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da şehit Ali Teke'nin ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı programı kapsamında ziyaret ettiği şehit Ali Teke'nin ailesinin bayramlarını tebrik ederek, dualarını aldıklarını belirtti.

Şehitlerin vatan, bayrak, ezan ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişen kahramanlar olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu mübarek bayram günlerinde, kahraman şehidimizin aziz hatırasını dualarla yad ederken, geride bıraktığı kıymetli ailesinin vakarı, sabrı ve metaneti hepimize bir kez daha şehitlik makamının büyüklüğünü hissettirdi. Bizler biliyoruz ki, şehitlerimiz bu milletin gönlünde daima yaşayacak, kıymetli aileleri ise devletimize ve milletimize daima emanet olacaktır. Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

