Bakan Çiftçi, SOBE ziyaretinde 23 yaşındaki Dilara'nın üretim tesisi planını duyurdu - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, SOBE ziyaretinde 23 yaşındaki Dilara'nın üretim tesisi planını duyurdu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'daki SOBE ziyaretinde kek hazırlayan 23 yaşındaki Dilara ile tanıştığını sosyal medyada paylaştı. Çiftçi, 2 yıldır SOBE'de eğitim alan Dilara'nın yakında bir üretim tesisinde çalışmaya başlamasının planlandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfına (SOBE) gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Çiftçi, paylaşımında, Konya'da, Selçuklu Belediyesinin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren SOBE'yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Uygulama mutfağında kek hazırlayan Dilara ile tanıştıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz kekin tarifini merak ederken Dilara'mız da bizi merak etmiş. Önce adımı, sonra yaşımı sordu. Anlaşılan mutfakta yalnızca kek değil, tatlı mı tatlı bir sohbet de hazırlanıyormuş. 23 yaşındaki Dilara'mız 2 yıldır SOBE'de eğitim alıyor. Yakında bir üretim tesisinde çalışmaya başlaması da planlanıyor. Bu güzel haber sevincimizi daha da artırdı.

SOBE'de her biri ayrı bir kabiliyete, ayrı bir hayale sahip nice evladımız var. Burada sevgiyle, sabırla verilen eğitim sayesinde yeteneklerini geliştiriyor, geleceğe güvenle hazırlanıyorlar. Böylesine kıymetli bir hizmeti Konya'mıza kazandıran Selçuklu Belediyemize, gönüllerini evlatlarımıza adayan SOBE ailemize ve fedakar anne babalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Rabb'im Dilara'mızın ve bütün evlatlarımızın bahtını güzel, yollarını açık eylesin. Yüzlerinden tebessüm eksik olmasın."

Kaynak: AA
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