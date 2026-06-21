Bakan Çiftçi’ye Nevşehir’de babalar günü sürprizi

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Babalar Günü'nü pasta keserek kutladı.

Bakan Çiftçi, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları üyesi gençler, Babalar Günü'nü kutladıkları Bakan Çiftçi ile pasta kesti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babalar Günü vesilesiyle hazırladıkları bu anlamlı sürpriz ve gösterdikleri ince düşünce dolayısıyla AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarımızdaki genç kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Allah, ebediyete irtihal eden büyüklerimize rahmet, hayatta olan babalarımıza sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip eylesin."