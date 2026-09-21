Bakan Ersoy, Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu\'nun ilk toplantısına başkanlık etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın Danışma Kurulu ilk toplantısına başkanlık ederek kıymetli kurul üyelerimizle bir araya geldik" dedi.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın Danışma Kurulu ilk toplantısına başkanlık ederek kıymetli kurul üyelerimizle bir araya geldik. Bu toprakların köklü manevi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olan Alevi-Bektaşi inancına ve geleneğine hizmet ederken, bu mirasın taşıyıcılarının tecrübesini ve rehberliğini önemsiyoruz. Gayemiz, istişaremizin hizmete dönüşmesi; vatandaşlarımızın taleplerinin, cemevlerimizin ihtiyaçlarının çalışmalarımıza doğrudan yansımasıdır. Her bir vatandaşımızın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissettiği bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Danışma Kurulu üyelerimize görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, sunacakları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısının rehberliğinde, muhabbetimizi büyütmek ve kardeşliğimizi güçlendirmek için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.