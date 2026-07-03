Bakan Ersoy Fatih Külliyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy Fatih Külliyesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Ersoy Fatih Külliyesi\'ni Ziyaret Etti
03.07.2026 11:14
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Külliyesi'nde önemli isimlerin kabirlerini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul programı kapsamında Fatih Külliyesi Haziresi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Ersoy, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile Türkiye'nin ilim, fikir ve kültür hayatına yön veren öncü şahsiyetlerin kabirlerinde dua etti.

Ersoy'un kabrini ziyaret ettiği isimler arasında, "Divanu Lügati't-Türk"ün kaşifi Ali Emiri Efendi, "Şeyhü'l-Müverrihin" Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Kemal Kaprat, Prof. Dr. Mehmet Genç, Prof. Dr. Raşit Küçük ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer aldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetimizin en önemli ilim, irfan ve vakıf eserlerinden biri olan Fatih Külliyesi'ni ziyaret ederek hazirede Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere, 20. yüzyılda ilim, devlet ve fikir hayatımıza yön vermiş kıymetli isimlerin kabirlerinde dualar ettik. Geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşırken, bizi biz yapan medeniyet değerlerini yaşatmayı ve bu güçlü hafızayı gelecek nesillere aktarmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi ve kültürel değerlerimizi aynı hassasiyetle koruyarak geleceğe taşımaya, alimlerimizin, ilim, kültür ve sanat insanlarımızın hatıralarını yaşatmaya, onları yeni nesillere tanıtmaya ve bıraktıkları mirastan ilham almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy Fatih Külliyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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