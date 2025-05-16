Bakan Ersoy İstanbul Mushafı'nı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Mushafı"na ev sahipliği yapan Beykoz'daki İslam Medeniyetleri Sanat Bahçesi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Kutlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, Kutlu'nun öncülüğünde tamamlanan ve 66 sanatkarın katkısıyla ortaya çıkan İstanbul Mushafı'nın taşıdığı sanatsal ve kültürel değerler üzerine bilgilendirme yapıldı.

Bakan Ersoy, eserin yazım süreci, sanatsal içeriği, teknik ayrıntılar, Mushaf'ın hazırlanma sürecinde kullanılan özel kağıt, mürekkep, tezhip teknikleri, sayfa düzeni ve ayet yerleşimleri gibi birçok teknik ayrıntıya ilişkin de bilgi aldı.

Görüşmede ayrıca, Mushaf'a ait örnek ciltler ve hat levhaları da gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaret sırasında sanat bahçesi içindeki basım atölyesini de gezdi.

Sanatkarlarla yapılan sohbetlerde, Mushaf'ın yalnızca estetik değil, aynı zamanda manevi ve kültürel taşıyıcılık görevi üstlendiği konuşuldu.

Programda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Mushafı Tanıtım Koordinatörü Nuri Aksu ve eski Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) Başkanı Kemal Öztürk de yer aldı.