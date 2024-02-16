Bakan Ersoy, şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Ersoy, şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Ersoy, şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da şiddetli yağış sonucu hayatını kaybeden Halil Yıldız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ersoy, aileye baş sağlığı dileklerini ileterek, Halil Yıldız'ın mekanının cennet olmasını diledi.

16.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Antalya'da temaslarını sürdüren Ersoy, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'ndaki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde, 13 Şubat'ta itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında 07 BBU 98 plakalı otomobilinde cansız bedenine ulaştığı Halil Yıldız'ın ailesiyle görüştü.

Aileye baş sağlığı dileklerini ileten Ersoy, "Halil kardeşimizin mekanı cennet olsun, size de sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Halil Yıldız, Antalya, Antalya, Doğal Afetler, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 20:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, şiddetli yağışta hayatını kaybeden kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement