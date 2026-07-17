Bakan Ersoy, TİBU Rektörü Görmez ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Ersoy, TİBU Rektörü Görmez ile Görüştü

Bakan Ersoy, TİBU Rektörü Görmez ile Görüştü
17.07.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TİBU Rektörü Görmez ile üniversitenin hedeflerini tartıştı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (TİBU) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Görüşmede, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası akademik çalışmaları ile gelecek dönem hedefleri ele alındı. Ersoy'a İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz eşlik etti.

ÜNİVERSİTENİN ÇALIŞMALARI VE GELECEK VİZYONU PAYLAŞILDI

Bakan Ersoy ile Görmez arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve uluslararası iş birliklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Üniversitenin gelecek dönem vizyonu ile eğitim ve araştırma alanındaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaların, uluslararası akademik iş birliklerin ve yükseköğretim alanındaki faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede, eğitim ve bilim alanında yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez ile bir araya geldik. Üniversitenin yürüttüğü akademik çalışmalar, bilimsel faaliyetler ve gelecek dönem vizyonuna ilişkin kapsamlı bilgiler aldık. Medeniyet birikimimizi ilimle buluşturan, akademik üretimi güçlendiren ve uluslararası iş birliklerini önceleyen çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Nazik ev sahipliği ve üniversitenin çalışmaları hakkında paylaştığı kıymetli bilgiler için Prof. Dr. Mehmet Görmez'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, TİBU Rektörü Görmez ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik

12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:16:07. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, TİBU Rektörü Görmez ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.