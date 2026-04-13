Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Fidan'dan ABD-İran Müzakereleri, Hürmüz Krizi ve İsrail'in Lübnan Saldırılarına İlişkin Açıklamalar

13.04.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde tarafların ateşkes konusunda samimi olduğunu belirtti, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ekonomik etkilerine dikkat çekti ve İsrail'in Lübnan'daki yayılmacı politikalarını eleştirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarına göre, ABD ve İran müzakerelerde aldıkları adımları paylaştılar. ABD'nin daha açık bir açıklama yaptığı belirtilirken, Vance'in masaya bir teklif getirdiği ve nükleer konuda tıkanma yaşandığı ifade edildi. Tarafların başlangıç pozisyonlarını ortaya koyduğu, her iki tarafın da ateşkes konusunda samimi olduğu ve ihtiyacın farkında olduğu vurgulandı. Müzakere edilen konu başlıklarının 15 gün içinde anlaşılmasının mümkün olmadığı, ancak ilave ateşkes süresinin mümkün olabileceği söylendi.

Hürmüz Boğazı kriziyle ilgili olarak, savaşın küresel olduğunu gösteren en önemli nokta olarak değerlendirildi. İranlıların ateşkesin parçası olarak Hürmüz ile ilgili talepleri olduğu, ancak serbest geçişle ilgili bir sıkıntı olmayacağı düşünüldüğü belirtildi. Boğazın açık tutulması ve İran'a karşı savaşta olma tarafı olduğu, ülkelerin bu savaşa dahil olmak istemediği ifade edildi. Hürmüz'ün kapatılmasının dolaylı etkilerinin hissedildiği ve ekonomiye uzun vadede yük bindireceği vurgulandı. Barış yoluyla boğazın açılması gerektiği, uluslararası bir silahlı barış gücüyle müdahalenin zorlukları olduğu ve İran ile müzakerelerin yapılması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, yayılmacı politikalar olarak değerlendirildi. İsrail'in Lübnan'da belli nüfusun yaşadığı yerleri bombaladığı ve Gazze'deki benzer resmin görüldüğü belirtildi. Geniş yayılma hamlesiyle yerlerinden edilmiş insanların trajedinin parçası olduğu ifade edildi. Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı tek başına silahsızlaştırmaya gücünün yetmeyeceği, topyekün bir çözüm gerektiği vurgulandı. İsrail'in eylemlerinin provokatif olduğu, ABD'nin İsrail'e saldırmaması yönünde uyarıda bulunduğu anlaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:16:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.