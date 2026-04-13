Bakan Fidan'dan ABD-İran Müzakereleri, Hürmüz Krizi ve İsrail'in Lübnan Saldırılarına İlişkin Açıklamalar

Bakan Fidan'ın açıklamalarına göre, ABD ve İran müzakerelerde aldıkları adımları paylaştılar. ABD'nin daha açık bir açıklama yaptığı belirtilirken, Vance'in masaya bir teklif getirdiği ve nükleer konuda tıkanma yaşandığı ifade edildi. Tarafların başlangıç pozisyonlarını ortaya koyduğu, her iki tarafın da ateşkes konusunda samimi olduğu ve ihtiyacın farkında olduğu vurgulandı. Müzakere edilen konu başlıklarının 15 gün içinde anlaşılmasının mümkün olmadığı, ancak ilave ateşkes süresinin mümkün olabileceği söylendi.

Hürmüz Boğazı kriziyle ilgili olarak, savaşın küresel olduğunu gösteren en önemli nokta olarak değerlendirildi. İranlıların ateşkesin parçası olarak Hürmüz ile ilgili talepleri olduğu, ancak serbest geçişle ilgili bir sıkıntı olmayacağı düşünüldüğü belirtildi. Boğazın açık tutulması ve İran'a karşı savaşta olma tarafı olduğu, ülkelerin bu savaşa dahil olmak istemediği ifade edildi. Hürmüz'ün kapatılmasının dolaylı etkilerinin hissedildiği ve ekonomiye uzun vadede yük bindireceği vurgulandı. Barış yoluyla boğazın açılması gerektiği, uluslararası bir silahlı barış gücüyle müdahalenin zorlukları olduğu ve İran ile müzakerelerin yapılması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, yayılmacı politikalar olarak değerlendirildi. İsrail'in Lübnan'da belli nüfusun yaşadığı yerleri bombaladığı ve Gazze'deki benzer resmin görüldüğü belirtildi. Geniş yayılma hamlesiyle yerlerinden edilmiş insanların trajedinin parçası olduğu ifade edildi. Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı tek başına silahsızlaştırmaya gücünün yetmeyeceği, topyekün bir çözüm gerektiği vurgulandı. İsrail'in eylemlerinin provokatif olduğu, ABD'nin İsrail'e saldırmaması yönünde uyarıda bulunduğu anlaşıldığı kaydedildi.