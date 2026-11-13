Bakan Fidan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Bakan Fidan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Binbaşı Erdem Çimen, Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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