Bakan Fidan, Hırvatistan'da düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katıldı

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasına müteakip ilki Ağustos 2023'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ikincisi şubatta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen zirve, Ukrayna ile bölge ülkelerini liderler düzeyinde bir araya getiriyor. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılıyor.