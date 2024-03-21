- Dışişleri Bakanı Fidan, Nükleer Enerji Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi çerçevesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılıyor. Zirvenin düzenlendiği Brüksel EXPO'ya gelen Bakan Fidan, ülke liderleri ve mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fidan'ın Türkiye saati ile 13.30'da zirvede konuklara hitapta bulunması beklenirken, mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması planlanıyor.
Nükleer Enerji Zirvesi
Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin eş başkanlığında düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan'ın temsil ettiği 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerji güvenliğinin ve ekonomik kalkınmanın artırılması için küresel zorlukların çözümünde nükleer enerjinin rolü ele alınacak.
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