Bakan Fidan Kahire\'de Toplantıya Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ve Libya dahil bölgesel konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ve ABD'nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos'un da yer aldığı toplantıya katıldı.

Kahire'deki toplantıda Libya dahil bölgesel konular ele alındı.