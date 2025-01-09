Bakan Fidan KKTC İnşaat Alanını Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Fidan, KKTC temaslarının ikinci gününde, Türkiye'nin katkıları ile inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanını ziyaret etti.

Fidan, inşaat alanına girişte işçiler ile tek tek tokalaştı.

Yetkililerden yerleşke ve devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Fidan'a bir işçi sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Bakan Fidan'a ziyaretinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya eşlik etti.